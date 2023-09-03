ФОТО: ИГОРЬ ИВАНКО / АГН "МОСКВА", МИНОБОРОНЫ РОССИИ АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Биографии генерал-полковника хватило бы на несколько жизней.
ГЕНЕРАЛ НОВОЙ ПОБЕДЫ: ЗАТКНУЛ БРИТАНИЮ, ИСТИННЫЙ АВТОРИТЕТ ДЛЯ ЧВК "ВАГНЕР"
Комментарии
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Yvan
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13 час.
Владимир Елкин
Вот таким генералам и надо дать право командовать российской армией! Что такое Шойгу? Всего лишь хороший гражданский организатор и хозяйственник! Так ему и надо дать что-то такое, где он чувствовал бы себя как рыба в воде! А Министерство обороны не для него!
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Выходит, прав был Пригожин, когда требовал отставки Шойгу вместе с Герасимовым?
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6 час.
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