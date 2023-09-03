ГЕНЕРАЛ НОВОЙ ПОБЕДЫ: ЗАТКНУЛ БРИТАНИЮ, ИСТИННЫЙ АВТОРИТЕТ ДЛЯ ЧВК "ВАГНЕР"

Владимир Елкин

Вот таким генералам и надо дать право командовать российской армией! Что такое Шойгу? Всего лишь хороший гражданский организатор и хозяйственник! Так ему и надо дать что-то такое, где он чувствовал бы себя как рыба в воде! А Министерство обороны не для него!