Массовая диспансеризация и эффективность обследований: Демешин поставил задачи минздраву

ХАБАРОВСК, 11 марта, ФедералПресс. На заседании президиума правительства Хабаровского края под руководством губернатора Дмитрия Демешина обсудили результаты диспансеризации населения и поставили задачи на ближайшую перспективу.
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