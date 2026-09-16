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Больше никакого дубового пластика? АвтоВАЗ приготовил кое-что новое для Lada Azimut

Больше никакого дубового пластика? АвтоВАЗ приготовил кое-что новое для Lada Azimut

Azimut станет первой моделью Lada с мягкой приборной панелью новой конструкции «АвтоВАЗ» освоил новую для российского автопрома технологию slush skin для производства деталей интерьера.

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