Лавров: Запад и Киев должны отказаться от идеи присоединения Украины к НАТО

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров проинформировал о том, что власти киевского режима и руководство Организации Североатлантического Договора должны осознать, что ради примирения им следует прекратить диалог о присоединении державы к военному блоку.
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