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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «Была бы рада, если бы Нортуг вернулся. Сколько он внес в развитие лыжных гонок – столько еще никто не внес в мире»

Елена Вяльбе заявила, что была бы рада возвращению норвежского лыжника Петтера Нортуга на соревнования.

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