Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о работе из дома из-за заболевания COVID-19

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал пост в Instagram и сообщил о работе дома, поскольку он заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
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