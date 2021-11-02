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Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о работе из дома из-за заболевания COVID-19

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о работе из дома из-за заболевания COVID-19

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал пост в Instagram и сообщил о работе дома, поскольку он заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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