Как я перестала бояться супер-клея и нашла идеальный способ его удаления

Признаюсь честно: мои отношения с супер-клеем долгое время напоминали остросюжетный триллер. С одной стороны, это гениальное изобретение, способное за секунды воскресить разбитую кружку или любимую статуэтку, вернуть к жизни отклеившуюся подошву кроссовок.
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