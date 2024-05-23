Россияне назвали сроки достижения финансовой самостоятельности

«Росгосстрах»: 43 % россиян достигают финансовой самостоятельности к 23-25 годам Почти половина (49 процентов) россиян начинают зарабатывать первые деньги в возрасте от 18 до 23 лет, а 43 процента граждан становятся полностью самостоятельными в финансовом плане к 23-25 годам.