На Соловках открылась выставка о древних рукописях монастыря

На Соловках открылась выставка «Звучащие рукописи Соловецкого монастыря». Проект знакомит с историей формирования, бытования и изучения Соловецкой библиотеки, которая является одним из самых значительных и цельных книжных собраний Древней Руси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии