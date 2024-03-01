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1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

Захват немцами Киева в современной України (с столицей в Куиве) подаётся как акт освобождения Украины от "московской оккупации" вооружёнными формированиями УНР В реальности немцы вошли в Киева после "приглашения" от члена делегации УНР на переговорах в Брест-Литовске 9 февраля Николая Любинского, который дозвонился до другого члена делегации УНР - студента Александра Севрюка, и они вдвоём пришли к выводу, что сбежавшей из Киева Центральной Раде необходима германская военная поддержка.

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