Мировое обозрение

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Новый губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв коронавируса прежними властями

Новый губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв коронавируса прежними властями

В штате Нью-Йорк от последствий коронавируса скончались на 12 тыс. человек больше, чем сообщал ушедший в отставку губернатор Эндрю Куомо, заявила новый губернатор Кэти Хочул в первый день пребывания на посту.

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