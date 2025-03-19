Генетикам удалось установить происхождение гуннов

﻿﻿На кладбище гуннской эпохи в Пустатаскони, Венгрия, был найден деформированный женский череп Поскольку гунны оказали столь сильное влияние на события V века н э и фактически стали инициаторами Великого переселения народов, их происхождение на протяжении столетий озадачивало ученых.