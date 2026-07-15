В Республике Алтай начали работу над созданием архитектурного кода

Правительство Республики Алтай обсудило архитектурный код региона в ходе совещания 15 июля. Были рассмотрены первые пилотные проекты, сообщил в своем канале в MAX председатель правительства региона Александр Прокопьев.
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