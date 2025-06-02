Зураб Тодуа: "Власти не в состоянии подготовить самостоятельную, оригинальную, эксклюзивную программу" 

Кампания под названием "Молдова может!" проводится правящей партией "Действие и солидарность" в рамках подготовки к парламентским выборам и заменяет отсутствие у нее эффективных результатов правления на данный момент.
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