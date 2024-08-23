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Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»

Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»

Между «традиционализмом» и «прогрессизмом»В сегодняшней дискуссии между «традиционализмом» и «прогрессизмом», увлекательной и абсурдной, как любой спор о вере, простор для политических манипуляций практически безграничен.

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