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Сумское направление: ВСУ не в состоянии остановить продвижение русских

Сумское направление: ВСУ не в состоянии остановить продвижение русских

Площадь территории, контролируемая киевским режимом в Сумской области, продолжает сокращаться. ВСУ не в состоянии остановить продвижение продвижение российской армии – пусть и не стремительное, но достаточно динамичное по меркам нынешнего этапа СВО.

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