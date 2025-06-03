Сумское направление: ВСУ не в состоянии остановить продвижение русских

Площадь территории, контролируемая киевским режимом в Сумской области, продолжает сокращаться. ВСУ не в состоянии остановить продвижение продвижение российской армии – пусть и не стремительное, но достаточно динамичное по меркам нынешнего этапа СВО.
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