Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Царьград Коллаж Царьграда Стало известно об уничтожении самого опасного и печально знаменитого женского батальона ВСУ - жестокие и замотивированные, они шли в штурмы целенаправленно убивать русских, однако подразделение было полностью уничтожено в ДНР.