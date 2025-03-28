Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре

Царьград Коллаж Царьграда Стало известно об уничтожении самого опасного и печально знаменитого женского батальона ВСУ - жестокие и замотивированные, они шли в штурмы целенаправленно убивать русских, однако подразделение было полностью уничтожено в ДНР.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть бандерью!
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22 час.
Леонид Руси
Тупорылые на что угодно пойдут... лишь бы не работать и не думать...
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22 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО...Так держать....Россия только ВПЕРЁД...
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22 час.
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