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Песков: Россия не готова к переводу диалога по безопасности в многолетние переговоры

Песков: Россия не готова к переводу диалога по безопасности в многолетние переговоры

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не готова к переводу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, поскольку речь идет об угрозе для России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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