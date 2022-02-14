Песков: Россия не готова к переводу диалога по безопасности в многолетние переговоры

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не готова к переводу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, поскольку речь идет об угрозе для России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.