10 сцен из фильмов со спецэффектами

В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники.
В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники.
Свежие комментарии