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Газета.ру

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Сериал "Айда!" о разгроме банды "Тяп-Ляп" с Вдовиченковым выйдет в ноябре

Сериал "Айда!" о разгроме банды "Тяп-Ляп" с Вдовиченковым выйдет в ноябре

Генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис стал главным консультантом при создании сериала «Айда!» о появлении «братвы» в СССР, который выйдет в ноябре.

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