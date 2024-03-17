Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

Правда ли, что острая еда вредна для здоровья?

Правда ли, что острая еда вредна для здоровья?

Не секрет, что лишь немного черного перца или чили, тмина или любой другой специи может мгновенно превратить любое среднестатистическое блюдо в взрыв яркого вкуса.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У знакомой внук учится в Китае. Приехал в феврале на каникулы, и просил свою бабушку:&quot;Бабуль!! Пожалуйста, приготовь мне нормальной еды, не острой!!  Я уже не могу есть эту острятину!&quot;...
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12 час.
Tania Еременко
В южных странах и в Азии все едят острый перец - у них никогда не бывает глистов, хоть с гигиеной у них плохи дела.
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12 час.

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