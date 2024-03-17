Не секрет, что лишь немного черного перца или чили, тмина или любой другой специи может мгновенно превратить любое среднестатистическое блюдо в взрыв яркого вкуса.
Правда ли, что острая еда вредна для здоровья?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
У знакомой внук учится в Китае. Приехал в феврале на каникулы, и просил свою бабушку:"Бабуль!! Пожалуйста, приготовь мне нормальной еды, не острой!! Я уже не могу есть эту острятину!"...
Ответить
12 час.
Tania Еременко
В южных странах и в Азии все едят острый перец - у них никогда не бывает глистов, хоть с гигиеной у них плохи дела.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии