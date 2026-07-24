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Царьград

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Кассир в Краснодаре похитила 34,6 млн рублей ради мужа-строителя

Кассир в Краснодаре похитила 34,6 млн рублей ради мужа-строителя

Октябрьский районный суд вынес приговор 48-летней женщине, признанной виновной в присвоении денежных средств, которые были направлены на погашение задолженностей супруга по строительным контрактам.

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