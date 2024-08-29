На свою «мягкую силу» за рубежом нашим дипломатам полагаться пока слишком самонадеянно

Европа меняет свое отношение к конфликту на Украине и переосмысливает роль России в нем. Европейцы также начинают пересматривать гуманитарное сотрудничество с Москвой, постепенно уходя от его прямого отказа.
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