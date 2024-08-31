Рублев о том, почему не выбрал бы Медведева своим экстренным контактом: «Ему все равно. Он будет спать или вообще не ответит»

– Даниил Медведев сказал, что если выбирать из теннисистов, то его контактным лицом на случай экстренной ситуации были бы вы.
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