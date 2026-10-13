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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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На Алтуфьевском шоссе пресекли незаконную работу мигрантов

В рамках операции «Нелегал-2026» сотрудники отдела по вопросам миграции и ППС УВД по СВАО проверили торговую точку на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное.

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