Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что отказ Нидерландов в выдаче виз трем российским гимнасткам доказывает, что в Европе никто не отказывается от ненависти к русским.
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