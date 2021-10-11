Митинговые разборки Порошенко и Зеленского Думаю, многие видели фотографии различных периодов независимой Украины, когда местное население выходило с лозунгами «Геть!» в адрес актуальной на то время власти.
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