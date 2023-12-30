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За рулем

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Родился испытателем – удивительная история Сергея Воскресенского

Родился испытателем – удивительная история Сергея Воскресенского

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем». По методу профессора Воскресенского Порой мы посмеивались над Серегой: «Воскресенский не может жить спокойно, если не проедет в день 500 км».

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