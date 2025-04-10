Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • tolip
    Осудил,историю надо изучать"Мы поддерживаем ...
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Не ждали? А зря! Россия открывает новый фронт.

Не ждали? А зря! Россия открывает новый фронт.

Фото: unsplash.com / Jeff Kingma Пока Запад все еще больше разговаривает, Россия переходит к активным действиям.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Михаил, а вы явно ненавидите Россию, посмотрела ваши комментарии на других сайтах, только дерьмо на вентилятор способны кидать!
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20 час.
Роман Лакеев
Удачи нашем героям! Задушить этих нелюдей до корней их. За Курскую область и погибших ребят.
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19 час.
Александр Симаков
МихаилМихаил, нельзя же быть таким невеждой!  Ты не в кусре, что  у НАС появились разнообразные средства борьбы с украинскими беспилотниками, начиная от лазерного, РЭБ, ЭМ оружия и заканчивая дробовиками и противодроновыми пулями для автомата Калашников?  Так что на твой вопрос можно ответить так - дроны мешают, но судя по успехам НАШЕЙ армии, не очень...  А у ВАС уже и дронов-то почти не осталось.  Предвижу твоё ёрничанье  по поводу атак ваших беспилотников на наши города и объекты. Но всю страну антидроновым зонтиком не прикроешь...
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19 час.
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