Не ждали? А зря! Россия открывает новый фронт.

Александр Симаков

МихаилМихаил, нельзя же быть таким невеждой! Ты не в кусре, что у НАС появились разнообразные средства борьбы с украинскими беспилотниками, начиная от лазерного, РЭБ, ЭМ оружия и заканчивая дробовиками и противодроновыми пулями для автомата Калашников? Так что на твой вопрос можно ответить так - дроны мешают, но судя по успехам НАШЕЙ армии, не очень... А у ВАС уже и дронов-то почти не осталось. Предвижу твоё ёрничанье по поводу атак ваших беспилотников на наши города и объекты. Но всю страну антидроновым зонтиком не прикроешь...