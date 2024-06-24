Нутрициолог Ильичева рассказала о вреде высокобелковых диет для организма

Приверженцы высокобелковых диет рискуют столкнуться с множеством неприятных побочных симптомов, о чем в беседе с РИАМО рассказала руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии