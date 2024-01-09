ОСН: некоторые орехи нужно жарить, так как в их состав входят опасные вещества

Орехи полезны для человека, однако не все их виды можно употреблять в пищу в сыром виде. Некоторые необработанные орехи наряду с витаминами содержат опасные для человека яды, поэтому их следует подвергать термической обработке, пишет со ссылкой на экспертов Общественная Служба Новостей.
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