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ОСН: некоторые орехи нужно жарить, так как в их состав входят опасные вещества

ОСН: некоторые орехи нужно жарить, так как в их состав входят опасные вещества

Орехи полезны для человека, однако не все их виды можно употреблять в пищу в сыром виде. Некоторые необработанные орехи наряду с витаминами содержат опасные для человека яды, поэтому их следует подвергать термической обработке, пишет со ссылкой на экспертов Общественная Служба Новостей.

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