Рыбаков больше,чем рыбы) Вот,что бывает когда мужики собрались в один выходной. Гуляевский пруд.
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Рыбаков больше,чем рыбы) Вот,что бывает когда мужики собрались в один выходной. Гуляевский пруд.