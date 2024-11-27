Поставщик школьного питания "ПроСервис Таймыр" в Норильске исключил из рациона детей свинину.Об этом рассказал ведущий местный портал "Северный город" в репортаже со встречи представителей предприятия с родителями учащихся школы №1.
В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»
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Михаил Бобко
Ссылка на такой же гавноисточник. Классика жанра: работает ципсо.
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3 час.
Нина Комарова
Я работаю в учебном институте, в нашей столовой о время поста можно найти постное меню. Но это не специально. Просто меню разнообразное. Картошка, овощи без сметаны, грибной суп. А запрещать свинину в школе! Это самая настоящая провокация. Пусть мусульмане не едят.
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3 час.
Oleg Ахметзянов
Обычная провокация дебилов. Свинина не рекомендована в учебных и дошкольных заведениях уже давно. Фактических запретов нет, но опасных веществ свинина содержит достаточно много по сравнению с той же говядиной. Да и школам выгодно работать с мясом птицы. А то что мусульмане не едят свинину, хрень полная, едят и еще добавки просят.
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3 час.
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