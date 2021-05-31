Пирог с клубникой в сметанной заливке. Этот десерт можно назвать — Королевский шик

Пирог с клубникой в сметанной заливке идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе. Пирог с клубникой в сметанной заливке: ингредиенты Тесто: Сливочное масло — 100 гр.
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