Узбекистан предложил строить в РФ школы и сады для мигрантов

ГС Геннадий Свидерский Каждому чиновнику поселит в его хоромы по десятку узбеков или таджиков . НАМ ОНИ И ЗА ДАРОМ НЕ НУЖНЫ .

Светлана Петрова Узбеки ведут здесь бизнес, каждый город начинает превращаться в кишлак, теперь школы построим для узбеков, может и Россию ппреименуем сразу в Узбекистон