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Узбекистан предложил строить в РФ школы и сады для мигрантов

Узбекистан предложил строить в РФ школы и сады для мигрантов

Юрий Кот Советник президента Республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев заявил о необходимости открытия в России детских садов и частных школ для детей мигрантов из этой республики.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Каждому чиновнику поселит в его хоромы по десятку узбеков или таджиков . НАМ ОНИ И ЗА ДАРОМ НЕ НУЖНЫ .
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51 мин.
Светлана Петрова
Узбеки ведут здесь бизнес, каждый город начинает превращаться в кишлак, теперь школы построим для узбеков, может и Россию ппреименуем сразу в Узбекистон
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45 мин.
Любовь Русяева
Всех на вокзал и домой! Дайте русским подняться! Ездят по вахтам по всей России, а умбекам -все условия! Школы, сады им строить- а вы не оборзели! А Американскую организацию МОМ, которая управляет миграционной политикой в России гнать поганой  метлой из Москвы!
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15 мин.

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