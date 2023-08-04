Закон, порядок, государство

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В Крыму сотрудники полиции выявили наркоплантацию

В рамках проводимой операции «Мак-2023» при проверке поступившей в ОМВД России по г. Феодосии информации сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков установили подозреваемого в культивировании растений, содержащих наркотические средства.

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