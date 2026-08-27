В Орловской области опровергли фейк о мобилизации

Мобилизации не будет: власти Орловской области разоблачили провокационный вброс. В интернете распространилось фейковое обращение губернатора Орловской области Клычкова, в котором глава региона якобы заявляет о начале мобилизационной кампании в регионе после проведения сентябрьских выборов.
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