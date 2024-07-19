В Нижнекамске легковушка сбила лося и вылетела с трассы, один человек пострадал

В Нижнекамске произошло ДТП с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии. По предварительной информации, по дороге на БСИ водитель легкового автомобиля сбил внезапно выскочившего на дорогу лося.
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