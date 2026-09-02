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Регионы России

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Российская экономика проходит период управляемого охлаждения

Российская экономика проходит период управляемого охлаждения

Министр экономического развития России Максим Решетников 2 сентября 2026 года заявил, что текущее охлаждение экономики является естественным этапом экономического цикла.

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