Царьград

5 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Ссука  кровавый Зе:  всюду  клянчит  и  вербует  людей  для  гадских  пакостей  России.Как СМИ Украины к...
  • Сергей Матвеенко
    Скоро завоют будановы, даниловы, порошенки и зеленские и будем надеяться, сдохнут навсегда. А в Шебекино, Донецк, Эне..."Будет кошмар": У...
  • Сергей Матвеенко
    Боевики уничтожены, но Шебекино уже наполовину разрушен, где же правда?!..Минобороны России...

В 2024-м году отдельные категории граждан России получат скидку в 50% на оплату ЖКУ

В 2024-м году отдельные категории граждан России получат скидку в 50% на оплату ЖКУ

Государство меняет принцип поддержки льготников, обещая им уменьшить счета ЖКХ на 30-50%.По сообщениям газета "Известия" со ссылкой на Минстрой России, с 2024-го года имеющие льготы граждане смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше, чем все остальные.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх