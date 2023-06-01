В 2024-м году отдельные категории граждан России получат скидку в 50% на оплату ЖКУ

Государство меняет принцип поддержки льготников, обещая им уменьшить счета ЖКХ на 30-50%.По сообщениям газета "Известия" со ссылкой на Минстрой России, с 2024-го года имеющие льготы граждане смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше, чем все остальные.