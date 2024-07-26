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В Петербурге группировка под видом участников "Битвы экстрасенсов" ставила семикупольную защиту

В Петербурге группировка под видом участников "Битвы экстрасенсов" ставила семикупольную защиту

Но дар предвидения так и не открылся.Довольно забавный случай приключился в Петербурге: группировка из троих ушлых иностранцев решила подзаработать, и не на ком-то – а на именах участников "Битвы экстрасенсов".

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