Пожар на Ильском НПЗ потушили

ЧП произошло в Краснодарском крае, сообщает корреспондент ДОФы. Согласно последним данным местного оперативного штаба, специалисты полностью ликвидировали пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.
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