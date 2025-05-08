Поздравление Владимира Колокольцева с Днем Победы

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! С победного майского дня прошел период времени длиною в жизнь, но этот праздник по-прежнему остается для нас главным как символ беспримерного героизма и мужества советского народа, отстоявшего в жестокой борьбе независимость нашей Родины, подарившего ценой огромных жертв свободу последующим поколениям.
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