Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Российским снайперам передали партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщил в беседе с РИА Новости гендиректор компании-производителя BespokeGun Ярослав Табольский.
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