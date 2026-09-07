Поездку Уиткоффа и Кушнера через Жешув назвали сигналом для Польши

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер совершили визит на Украину через аэропорт польского города Жешув, что можно расценивать как сигнал для властей Польши, написал новостной портал Rzeszow News.
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