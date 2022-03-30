Вольют 100 млн рублей: "Чистую воду" принесет в дома жителей ЕАО федеральная программа

Вольют 100 млн рублей: "Чистую воду" принесет в дома жителей ЕАО федеральная программа

Почти 100 млн рублей из федерального бюджета получила ЕАО по федеральной программе "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология".

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