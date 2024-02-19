«Нельзя исключать попытки контрнаступления»: замначальника Генштаба ВС РФ заявил о сохранении боеспособности ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время все еще сохраняют боеспособность. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник, Герой Российской Федерации Сергей Рудской.