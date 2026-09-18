Общение в "дружеском ключе" с мошенником обернулось для девушки из Барнаула потерей денег

Студентка познакомилась с молодым человеком в популярном боте для знакомств В Барнауле 24-летняя студентка стала жертвой "криптоинвесторов" из мессенджера, сообщает алтайское МВД.
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