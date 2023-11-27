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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк об Абаскале: «Рыжий в команде – к удаче. Но с таким микроклиматом «Спартак» вряд ли будет за что-то бороться. Третье место – предел, и то если постараться»

Погребняк об Абаскале: «Рыжий в команде – к удаче. Но с таким микроклиматом «Спартак» вряд ли будет за что-то бороться. Третье место – предел, и то если постараться»

– Сейчас один из самых критикуемых тренеров в России – Гильермо Абаскаль. По делу ему достается от болельщиков и экспертов? – Если рыжий в команде, то это к удаче.

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