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Научные статьи превратили в ИИ-агентов, которые сами выполняют описанные в них исследования

Научные статьи превратили в ИИ-агентов, которые сами выполняют описанные в них исследования

Paper2Agent анализирует статью вместе с кодом и данными, проверяет их на воспроизведение исходных результатов, а затем позволяет применять опубликованные методы к новым данным Научную статью можно превратить из документа для чтения в инструмент, который способен выполнять описанные в ней вычислительные методы.

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