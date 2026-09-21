Научные статьи превратили в ИИ-агентов, которые сами выполняют описанные в них исследования

Paper2Agent анализирует статью вместе с кодом и данными, проверяет их на воспроизведение исходных результатов, а затем позволяет применять опубликованные методы к новым данным Научную статью можно превратить из документа для чтения в инструмент, который способен выполнять описанные в ней вычислительные методы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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